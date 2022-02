CAO 1910 Oradea si-a continuat seria victoriilor

CAO 1910 Oradea a incheiat sambata cantonamentul de la Baile Felix si s-a deplasat la Salonta pentru jocul de pregatire cu Gloria Lunca Teuz Cermei, formatie clasata pe locul 5 in Seria 8 din Liga 3.Dupa o prima repriza echilibrata, oradenii au fost mai prezenti in fata portii adverse in partea a doua cand au si marcat. In minutul 60, dupa un corner, Cirjan a reluat in bara, mingea a ricosat la Alex Popa a carui pasa in fata portii a fost fructificata de Sergiu Jurj (1-0). Atacantul, care va ... citeste toata stirea