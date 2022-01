CAO a marcat 10 goluri in primul meci de pregatire

Liderul Seriei 10 din Liga 3 a dat sambata, 22 ianuarie, startul jocurilor de verificare, iar primul adversar a fost "satelitul" CAO II, formatie alcatuita din juniori, care activeaza in Liga 4. CAO 1910 a reusit sa se impuna cu scorul de 10-2 (2-1) pe terenul sintetic din Salonta.Seria golurilor a fost deschisa de Mihai Ion, atacantul de 24 de ani venit de la Ripensia Timisoara punctand in minutul 6 (1-0). Andrei Chindlea a egalat in minutul 16 (1-1), iar Daniel Stan si-a adus echipa in ... citeste toata stirea