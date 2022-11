Carambol cu 11 masini pe Autostrada A3, pe sensul de mers Turda-Bors. Sunt implicate opt autoturisme, doua TIR-uri si o camioneta

Un accident in lant in care sunt implicate 11 masini a avut loc marti dimineata pe Autostrada Transilvania. Sase persoane sunt ranite usor, potrivit primelor informatii.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A3 Turda-Bors, la kilometrul 15, in zona localitatii Turda, judetul Cluj, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 13 autovehicule (8 autoturisme, doua autotrenuri si o autocamioneta). Din primele informatii au rezultat ... citeste toata stirea