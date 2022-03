Carnaval la Liceul Teoretic German din Oradea - Elevii si profesorii, in sarbatoare

Motiv de bucurie la Liceul Teoretic German ,,Friedrich Schiller'', din Oradea, unde vineri, 25 februarie, elevii si cadrele didactice au sarbatorit, impreuna, de la mic la mare, Carnavalul German.Este deja o traditie ca elevii scolii sa participe, in luna februarie, la acest carnaval. Numit si Fasching, Fastnacht sau Karneval, acesta are loc in fiecare oras german, cele mai importante fiind insa cele din: Koln, Dusseldorf, Mainz, Nurnberg, Munster sau Aachen.Pentru a-si putea etala ... citeste toata stirea