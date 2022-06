Cartea noastra cea de toate zilele - Biblioteca scolara de la Cociuba a prins viata

Rotary Club Oradea Art Nouveau a infiintat cea de-a doua biblioteca din mediul rural in localitatea Cociuba. Actiunea a avut loc in cadrul proiectului Cartea noastra cea de toate zilele."Lectura cu cartea in mana, redarea pasiunii pentru citit, educatie in mediul rural prin cartea de la Biblioteca - iata ce ne-am propus sa realizam in cadrul proiectului Cartea noastra cea de toate zilele!, spune reprezentantii Rotary Club Oradea Art Nouveau."Prin readucerea lecturii in prim plan putem ... citeste toata stirea