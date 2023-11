Potrivit unui comunicat al S.N.S.I.M.M, in data de 22.11 2023, in intervalul orar 08- 10, membrii de Sindicat si salariatii Casei Judetene de Pensii Bihor vor organiza o greva de avertisment. De asemenea, in cazul in care nu vor primi cele cerute, functionarii publici ameninta cu greva generala."Pe baza vointei exprimate in urma referendumului sindical, anuntam cu hotarare ca, in data de 22 noiembrie 2023, intre 08:00 si 10:00, va avea loc o greva de avertisment. Mai mult, incepand cu data de ... citeste toata stirea