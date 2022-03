Cat de amenintata este Romania de un posibil atac nuclear. Ciuca: Stocul de iod este insuficient

"In momentul de fata, din toate datele si informatiile pe care le avem, nu putem spune ca Rusia intentioneaza sa atace Alianta Nord Atlantica sau ca Rusia intentioneaza sa atace tara noastra. In acest moment, toate datele si informatiile pe care le avem ne conduc la concluzia ca Rusia doreste sa-si rezolve asa-zisa problema pe care o are - inca o data - nejustificata cu Ucraina si isi continua actiunile militare in Ucraina", a spus, duminica seara, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, la Digi 24. ... citeste toata stirea