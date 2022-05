Catalin Botezatu vine la Oradea - esplanada Teatrului, scena pentru colectiile prezentate de acesta

Organizatorul evenimentului fashion stylistul Marius Molan spune ca "Oradea Revolving the Beautiful vine in intampinarea ultimelor realizari din punct de vedere urbanistic ale unui oras care merita cu prisosinta sa fie asezat pe harta celor mai importante capitale ale modei din Romania si nu numai". Invitat special al evenimentului este cel mai titrat designer roman Catalin Botezatu, cu cele mai noi colectii pentru femei si barbati prezentate recent la Paris, in sala de evenimente Vendom al ... citeste toata stirea