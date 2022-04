Categoria de salariati care poate beneficia, incepand cu aceasta luna, de un concediu anual platit

La jumatatea lunii februarie a fost adoptata o lege pentru pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate care prevede introducerea unui nou tip de concediu medical platit incepand cu aceasta luna, noteaza ZF.Astfel, incepand din aceasta luna, salariatii care ingrijesc pacienti cu afectiuni oncologice or beneficia de un concediu anual, platit, de 45 de zile.In fiecare an in care primeste ... citeste toata stirea