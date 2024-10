Cati bani au declarat profesorii din Bihor ca au castigat din meditatii. Judetul e in top 10 din tara

Piata meditatiilor declarate din Bihor s-a ridicat, in anul 2023, la peste 5,4 milioane lei, conform datelor furnizate de ANAF pentru Economica.net.Mai precis, anul trecut, 355 de profesori din Bihor au declarat meditatii platite cu un total de 5.496.735 lei.Suma plaseaza judetul pe locul 9 in tara, intr-un clasament condus de municipiul Bucuresti, cu 40,7 milioane lei platiti pentru meditatii. Topul continua cu judetul Sibiu, unde s-au platit meditatii in valoare totala de 15,6 milioane ... citește toată știrea