Cauzele accidentului de la Hidiselu de Sus, in urma caruia o minora de 13 ani si-a pierdut viata

"Duminica, 22 ianuarie, la ora 21.15, pe D.N. 76, in localitatea bihoreana Hidiselu de Sus, un tanar de 18 ani, din comuna Dragesti, judetul Bihor, in timp ce conducea un autoturism inspre Beius, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a parasit partea carosabila spre dreapta, a lovit doua indicatoare rutiere, un stalp metalic si zidul unui imobil din localitate, iar apoi a fost proiectat, partial, pe ... citeste toata stirea