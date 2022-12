Cauzele accidentului de pe Bulevardul Decebal: un sofer de 50 ani nu a oprit la indicatorul "Oprire"

Duminica, 25 decembrie, in jurul orei 21:29, un barbat de 50 de ani, din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism marca Logan pe strada Simion Barnutiu din Oradea, la intersectia cu Bulevardul Decebal, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, nu a respectat semnificatia indicatorului rutier "Oprire", a patruns in intersectie fara a acorda prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu un alt autoturism marca Audi, condus pe Bulevardul Decebal, de un tanar de 23 de ... citeste toata stirea