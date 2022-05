Cauzele incendiului de la Black Sea si Cargus. Angajatii au intarziat apelul la 112 in incercarea de a stinge flacarile

Acesta a declarat ca o echipa de control a fost trimisa luni, 16 mai, la depozitele Black Sea si Cargus pentru a verifica daca se respectau sau nu normele de incendiu aflate in vigoare.Lucrau cu flacara deschisa in interiorul haleiCa urmare a controlului efectuat, seful ISU "Crisana" a transmis ca nu se respectau normele de incendiu in cadrul halei. Mai exact, in partea apartinand Black Sea, un numar de muncitori lucrau cu flacara deschisa (aparat de sudura) pentru modificarea unor ... citeste toata stirea