Caz socant, in Bihor! O femeie a fost gasita moarta dupa ce a plecat in excursie impreuna cu iubitul

Clujeanca Molnar Beata a fost data disparuta dupa ce in weekend a mers in excursie la Rachitele, impreuna cu iubitul ei.Trupul femeii a fost gasit in zona benzinariei dezafectate din Cornitel. Potrivit surselor din cadrul anchetei, aceasta avea multiple leziuni la nivelul fetei.FOTO: Alesdonline"Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu cu privire la sesizarea plecarii voluntare ... citeste toata stirea