Ce face un turist in Oradea?

Ce face Oradea turistica? Din perspectiva clasica a formelor de turism, in Oradea gasim turismul istoric (mai degraba istorico-arhitectural): avem o cetate, arhitectura (cu accent pe Art Nouveau) si avem muzee. Daca marim putin imaginea, ajungem la turismul balnear - cu Baile Felix si Baile 1 Mai - si la turismul de agrement, cu celebrul aquapark oradean.Orasul nostru a devenit atat de popular in ultimii ani pentru ca a incercat sa scoata in evidenta ce are mai bun de oferit: centrul istoric. ... citeste toata stirea