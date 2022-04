Ce senzationala remontada! CSM CSU Oradea a terminat sezonul regulat pe locul 2

"Leii rosii" au dat lovitura la Voluntari, reusind sa recupereze handicapul de 14 puncte cu care pierdusera in tur, la Oradea (scor 68-82). In urma acestei extraordinare victorii, CSM CSU Oradea a terminat sezonul regulat pe locul 2 al clasamentului si va juca in primul tur al play off-ului cu Dinamo Bucuresti. Echipa oradeana a marcat 101 puncte pe terenul dublei detinatoare a Cupei Romaniei, care a castigat in acest sezon 13 din cele 15 meciuri de acasa.Meciul in sine a fost extrem de ... citeste toata stirea