Ce trebuie sa faca absolventii pentru a primi indemnizatie de somaj

Absolventii care nu reusesc sa se angajeze pot beneficia de indemnizatie de somaj. Conditia este sa se inregistreze in baza de date a Aagentiei Judetene pentru Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM). "Absolventii institutiilor de invatamant care se inregistreaza ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca in evidentele AJOFM Bihor beneficiaza de servicii gratuite de informare si consiliere profesionala, mediere a muncii, servicii de formare profesionala, precum si de masuri de stimulare a ... citeste toata stirea