Ce veti putea vedea si experimenta la Universitatea din Oradea - Noaptea Cercetatorilor Europeni

Au mai ramas doar cateva zile pana la cel mai mare si cel mai asteptat eveniment dedicat stiintei ce are loc, an de an, la Universitatea din Oradea, "Noaptea Cercetatorilor Europeni". Si pentru editia 2024 organizatorii au pregatit o serie de surprize: demonstratii, experimente, concursuri si premii.Partener al Universitatii din Oradea, Muzeul Esarii Crisurilor va deschide seria de evenimente dedicate stiintei cu o oferta speciala. Vineri, 27 septembrie, institutia muzeala isi deschide, ... citește toată știrea