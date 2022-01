Cei trei tineri care au sechestrat si umilit o oradeanca, plasati in arest la domiciliu

Magistratii Curtii de Apel Oradea au admis, marti, contestatiile fratilor Andrada si Florin Costa si a pompierului Catalin Butuc si i-a plasat in arest la domiciliu. Cei doi frati si pompierul, acuzati ca au sechestrat si umilit o femeie, au iesit de dupa gratii si vor sta in arest la domiciliu timp de 25 de zile.Instanta a desfiintat incheierea Tribunalului Bihor, prin care a fost prelungita masura arestului preventiv. Cei trei inculpati au fost in arest preventiv din 10 octombrie 2021. ... citeste toata stirea