Cel mai batran motor electric din Romania inca functioneaza, dupa 132 de ani de folosire

Cel mai batran motor electric din Romania, pus in functiune in 1890 in Strandul cu valuri din Baile 1 Mai, a fost reabilitat si repornit, din acest weekend. Se afla in "marea" termala din statiunea bihoreana, dintr-o camera tehnica cu pereti de sticla. "Face parte din istoria noastra. Acum peste o suta de ani, cand a fost pus in functiune, doar strandul Lido din Bucuresti si Baile 1 Mai aveau bazin cu valuri", spune primarul de Sanmartin, Cristian Laza. Instalatia, pusa in functiune in 1890, a ... citeste toata stirea