Cel mai faimos monarh din istorie - Regina Elisabeta a II-a a decedat

Regina Elisabeta a II-a, cel mai faimos monarh din lume, a murit joi, la varsta de 96 de ani, in Castelul Balmoral din Scotia, alaturi de familia sa si de fiul sau, printul Charles, care i-a succedat automat. Moartea suveranei, a carei stare de sanatate se deteriorase in ultimul an, a provocat o emotie imensa in Marea Britanie si in intreaga lume. Fiul si mostenitorul ei a urcat pe tron la varsta de 73 de ani cu numele de Charles al III-lea.(Carol al III-lea).Regina Elisabeta a II-a va fi ... citeste toata stirea