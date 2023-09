La sapte ani de la decolare, sonda Osiris-Rex si-a indeplinit misiunea: sa livreze omenirii o "comoara", cel mai mare esantion de asteroid colectat vreodata in spatiu si primul de catre NASA, informeaza luni AFP.Capsula care continea esantionul, prelevat in 2020 de pe asteroidul Bennu, a aterizat duminica in desertul Utah din Statele Unite, la capatul unei coborari finale vertiginoase prin atmosfera terestra, incepute la 44.000 km/h.Coborarea, observata de senzorii militari, urma sa fie ... citeste toata stirea