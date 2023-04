Trupul neinsufletit al celebrului violonist Carol Varga, supranumit "Zbiciu", a fost depus marti, 18 aprilie, la Teatrul Regina Maria. Inmormantarea artistului a avut loc astazi, la Osorhei.Cei care l-au iubit si apreciat pe artist s-au reunit marti, la intrarea in Teatrul Regina Maria, in jurul sicriului alb, inconjurat de superbe aranjamente din flori albe. Pentru Marius Varga, fiul celebrului violonist, durerea a fost atat de mare, incat, la un moment dat, a izbucnit in plans langa sicriul ... citeste toata stirea