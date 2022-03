Cel putin 300 de persoane au fost ucise in bombardarea Teatrului Dramatic din Mariupol

Oficialii locali din orasul asediat Mariupol afirma ca se stie ca cel putin 300 de persoane au fost ucise in atentatul cu bomba de pe 16 martie de la Teatrul Drama.Se crede ca aproximativ 1.300 de persoane s-ar fi adapostit in cladire, doar 150 de supravietuitori fiind scosi de sub daramaturi imediat dupa atac. The Guardian anunta ca, potrivit unor surse, majoritatea celor din teatru se ascunsesera de bombardamente sub scena, iar molozul bloca iesirea.In Mariupol nu functioneaza niciun ... citeste toata stirea