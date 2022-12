Centenar Vasile Lucaciu, la Beius

Satmarean de origine, memorandistul si luptatorul pentru Marea Unire Vasile Lucaciu (1852-1922) si-a legat numele de Beius prin alegerea sa aici, in anul 1907, drept deputat in parlamentul de la Budapesta, din partea Partidului National Roman. Prin urmare, este firesc gestul de pioasa aducere aminte al beiusenilor, care, luni, 28 noiembrie, au comemorat, la Colegiul National "Samuil VulcanEt, centenarul trecerii in eternitate a celui supranumit, pentru fermitatea cu care apara drepturile ... citeste toata stirea