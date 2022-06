Centre de cercetare si educatie ecologica in zonele turistice

Alesii judeteni au aprobat, saptamana trecuta, indicatorii tehnico-economici pentru cinci proiecte de turism realizate in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). Proiectele prevad realizarea a patru centre de management, cercetare si educatie ecologica in comunele Suncuius, Dobresti, Vadu Crisului si Sinteu si a unei zone de vizitare a biodiversitatii in comuna Bratca. "Constructiile vor fi din materiale naturale, din lemn si piatra. Niciuna dintre constructii ... citeste toata stirea