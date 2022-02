Centre de vaccinare in Bihor: 12 locatii se inchid, vezi lista centrelor care raman deschise

"Avand in vedere solicitarea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea Impotriva SARS-CoV-2 si in urma analizei activitatii de vaccinare in centrele de vaccinare fixe din judetul Bihor, pentru utilizarea rationala, proportionala si justificata a resurselor angrenate in campania de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, se vor inchide 13 centre de vaccinare fixe", transmite DSP Bihor.Centrele de vaccinare care se inchid de luni, 14 februarie:* JJ_Sala de sport Beius ... citeste toata stirea