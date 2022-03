Centru de asistenta pentru refugiati, la Oradea Shopping City

In centrul din Oradea vor functiona puncte de informare in limbile ucraineana si engleza, puncte prim ajutor si asistenta medicala, dar si pentru triaj epidemiologic, asistenta sociala generala si asistenta minorilor, asistenta psihologica, dirijare spre locurile de cazare si ocupare a fortei de munca."Centrul va fi prevazut cu un spatiu de odihna temporar pentru persoanele aflate in tranzit, precum si un adapost temporar pentru animalele de companie. Serviciile din cadrul centrului vor fi ... citeste toata stirea