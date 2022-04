Centrul de Zi Oradea. Activitate de educatie sanitara - Ziua Mondiala a Sanatatii

Copiii din Centrul de Zi Oradea au invatat periajul corect al dintilor, luand parte la o activitate de educatie sanitara in domeniul sanatatii buco-dentare, marcand, astfel, Ziua Mondiala a Sanatatii."Cu totii au manifestat interes si curiozitate fata de cele prezentate, implicandu-se cu entuziasm si amuzament in etapa practica a activitatii", au transmis reprezentantii DAS Oradea.Ziua Mondiala a Sanatatii se celebreaza in fiecare an in data de 7 aprilie, pentru a marca intemeierea ... citeste toata stirea