In aceasa saptamana, constructorii au inceput asternerea primului strat de asfalt pe Centura Beius. Se lucreaza, de asemenea, la cele doua viaducte peste raul Crisul Negru si la cele trei pasaje supraterane."Stratul de baza, cu o grosime de 8 cm, se asterne pe tronsonul Tarcaia - Finis, in zona intersectiilor cu drumul spre Tarcaia si spre dealul Viilor, pe o lungime de peste 2 km. Dupa asternerea acestui prim strat, in luna noiembrie se va turna si al doilea strat de asfalt, cu o grosime de ... citeste toata stirea