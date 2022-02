Cer in justitie anularea PUZ-ului pentru Centrul Istoric! Motivatia: contine ilegalitati, e anacronic, insuficient fundamentat si creaza premize periculoase pentru proprietatea privata

Contra Primariei - in proces cu PUZ-ul Centrului IstoricNoul Plan Urbanistic al Centrului Istoric ar urma sa intre in vigoare in martie 2022, primul termen al procesului este pe finalul acestei luni.Un ONG local a chemat Primaria si Consiliul Local in judecata, contestand legalitatea Planului Urbanistic Zonal pentru Centrul Istoric, votat in plen, pe finalul lui decembrie 2021. Asociatia Consiliul Consultativ Cetatenesc Bihor transmite, prin comunicat de presa, ca procesul e pe rol la ... citeste toata stirea