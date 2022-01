Cererea unica va putea fi semnata electronic

Este pentru prima data cand cererea unica de plata va putea fi semnata in acest mod. Campania de depunere a documentelor pentru obtinerea subventiilor se va derula in perioada 1 martie - 15 mai 2022. Fermierii vor putea insa sa depuna cererile pana la 1 iunie, dar vor fi sanctionati cu 1 la suta din valoarea subventiei pentru fiecare zi de intarziere. Plata avansului la subventiile agricole datorate fermierilor, pentru acest an, va incepe pe data de 16 octombrie 2022."Noutatea anului, pe ... citeste toata stirea