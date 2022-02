Certificate de urbanism si autorizatii de construire eliberate mai repede

Consiliul Judetean Bihor are conventii de colaborare cu 19 primarii din judet, pentru emiterea tuturor actelor referitoare la activitatea de urbanism. Potrivit unui comunicat al institutiei, unele dintre documentele eliberate de Directia Arhitect - Sef depind de avizul primarului."Eliberarea certificatului de urbanism se face in termen de 5 zile lucratoare (daca avizul primarului este dat in 48 de ore), in timp ce pentru eliberarea unei autorizatii de construire, noul termen va fi de 10 zile ... citeste toata stirea