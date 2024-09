Cetatea Oradea - Zilele Culturii slovace

La sfarsitul saptamanii trecute, in Cetatea Oradea s-au desfasurat pe o perioada de doua zile, sambata si duminica, "Zilele Culturii Slovace". Din pacate vremea nu a tinut cu organizatorii, preponderent fiind noros si in marea majoritate a timpului, a plouat.Evenimentul a fost organizat de Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania cu ideea de a aduce in prin plan traditiile slovace si in orasul nostru.Tarabele au fost impodobite cu stergari cu motive traditionale slovace, pe ... citește toată știrea