China isi intareste prezenta in America de Sud construind un megaport in Peru - Xi promite prosperitate

Presedintele chinez Xi Jinping a publicat joi un articol in ziarul oficial El Peruano in care da asigurari ca megaportul Chancay va fi "o adevarata cale catre prosperitate" si ca va servi la "incurajarea dezvoltarii intre China si Peru si intre China si America Latina", informeaza EFE.Presedintele Xi Jinping se afla in Peru pentru a participa la summitul Cooperarii Economice Asia Pacific (APEC), urmand ca apoi sa participe la Summitul liderilor G20 din Brazilia, intr-o noua ofensiva pentru a ... citește toată știrea