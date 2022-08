Cimpeanu: Media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu, eliminata

"In urma reuniunii Comisiei de Dialog Social, au fost agreate, impreuna cu partenerii de dialog social, urmatoarele masuri ce vor fi aplicate in anul scolar 2022-2023:1. In acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminata media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolventilor se va realiza doar pe baza mediei obtinute la evaluarea nationala.2. Avand in vedere ca in anul scolar 2021-2022 nu au fost perioade de intrerupere a scolii, in ipoteza ... citeste toata stirea