Cinci soferi prinsi bauti dis-de-dimineata

In acest weekend, politistii bihoreni au aplicat 181 de amenzi, in valoare totala de 92.350 de lei.Cinci dintre acestia au fost prinsi in timp ce conducea desi erau sub influenta bauturilor alcoolice.Duminica, 17 aprilie, la ora 11.18, politistii Sectiei nr.11 de Politiei Rurala Valea lui Mihai au depistat in trafic un tanar de 20 de ani, din Sacueni, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentratie alcoolica de 0,52 mg/l alcool pur in aer expirat.Sambata, 16 aprilie, la ora 08.24,