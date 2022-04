Cine e adolescenta devenita celebra datorita oualor incondeiate. Fiecare are simboluri care spun o poveste

O adolescenta in varsta de 17 ani din Bihor a ajuns o mica vedeta inainte de sarbatorile pascale. Ouale pe care le incondeiaza, respectand cu strictete motivele traditionale invatate de la bunica ei, au ajuns in toate colturile Romaniei si cu greu a facut fata sutelor de comenzi primite. Ioana este din localitatea bihoreana Sighistel si e in clasa XI-a la Liceul Avram Iancu din Stei. Pasionata de lucrul manual, face aranjamente florale, sapunuri decorative, martisoare, croseteaza dantela sau ... citeste toata stirea