Cine sunt militarii care se aflau in avionul MiG-21 LanceR si elicopterul Puma, ambele prabusite

Opt persoane si-au pierdut viata in tragedia aviatica din Romania. Remintim ca un MiG-21 LanceR a disparut de pe radar, iar elicopterul Puma plecat in cautarea avionului s-a prabusit.Echipajul elicopteruluiLocotenent-comandor Bogdan Florin, pilot, in varsta de 41 de ani, angajat din anul 2003, avea la activ peste 1500 de ore de zbor, era casatorit si avea trei copii.Locotenent Patrascu Sorin, copilot, in varsta de 27 de ani, angajat din anul 2016, avea 500 de ore de zbor, necasatorit. ... citeste toata stirea