Circuit turistic amenajat cu fonduri europene in comuna Dragesti - Pestera Stracos poate fi vizitata

Printr-un proiect cu fonduri europene, in comuna Dragesti a fost amenajat un circuit turistic lung de 5 km, care cuprinde doua pesteri - Pestera Stracos, amenajata si deschisa pentru vizitare, si Pestera Tasad, deschisa doar pentru speologie. Pestera Stracos, situata in arie protejata, are un sistem autonom de iluminat si de supraveghere, alimentat de panouri fotovoltaice.Investitia, realizata in cadrul unui proiect implementat in parteneriat intre Agentia Nationala de Arii Naturale Protejate ... citește toată știrea