Civilii ies in calea razboiului - Tot mai multi rezervisti din Germania isi ofera serviciile pentru Ucraina

Fortele armate germane afirma ca "un numar tot mai mare de rezervisti" se prezinta pentru a-si oferi sprijinul in urma invaziei Rusiei in Ucraina., scrie CNN. Putin: Sanctiunile occidentale seamana cu o declaratie de razboi. Proteste fata de ocupatia rusa in Herson."In urma inceperii razboiului de agresiune impotriva Ucrainei, un numar tot mai mare de rezervisti contacteaza diferite departamente ale Bundeswehr (Fortele Armate germane - n.r.) pentru a-si oferi sprijinul", se arata vineri pe ... citeste toata stirea