CJ Bihor a incheiat anul 2021 pe plus. Excedentul de 70 de milioane de lei va fi alocat pentru investitii

Consilierii judeteni au aprobat in unanimitate, in sedinta extraordinara de miercuri, alocarea a peste 70 de milioane de lei pentru investitii, reprezentand excedent la bugetul local pe anul 2021."La final de an avem un excedent de 70.500.000 de lei, pe care propunem sa il repartizam in totalitate pentru investitii, pentru a lucra in continuare la investitiile in curs si pentru a putea asigura cofinantarile la noile proiecte pe care le vom incepe in acest an", a precizat Ilie Bolojan, ... citeste toata stirea