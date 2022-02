CJ Bihor se imprumuta cu 20 de milioane de euro

Consiliul Judetean Bihor a luat un imprumut bancar in valoare de 100 de milioane de lei de la Raiffeisen Bank.Durata creditului este de 14 ani, din care doi ani perioada de tragere si de gratie, iar 12 ani perioada de rambursare. Institutia a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in acest an vor fi efectuate trageri in valoare de 40 de milioane de lei, iar in 2023 in valoare de 60 de milioane de lei."Anii 2021 si 2022 au fost si sunt ani de importanta majora pentru demararea proiectelor ... citeste toata stirea