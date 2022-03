CJ Bihor: se scumpeste "gunoiul" in judet

Consiliul Judetean Bihor anunta ca se va scumpi tariful pentru ridicarea deseurilor, ca urmare a deciziei luate saptamana trecuta in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Ecolect. "Tarifele anterioare au fost stabilite in 2019, prin licitatie, pentru cele sase zone de operare din judet. De atunci pana in prezent, cheltuielile operatorilor de salubritate au crescut semnificativ, odata cu preturile la combustibil, energie electrica si ... citeste toata stirea