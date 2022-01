CJ Bihor va selecta o companie aeriana care sa opereze pentru Air Oradea

Conectivitatea aeriana a judetului Bihor se numara printre prioritatile Consiliului Judetean in 2022. La prezentarea proiectului de buget pe acest an, Ilie Bolojan, presedintele CJ Bihor, a anuntat ca in luna februarie ar urma sa fie organizata o licitatie pentru "selectarea companiei care sa opereze pentru Air Oradea"."Am luat decizia sa inchiriem aeronavele, echipajul, mentenanta si asigurarea, urmand ca Air Oradea sa se ocupe de vanzarea de bilete, politicile tarifare, combustibil si asa ... citeste toata stirea