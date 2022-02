CJ Bihor va vota scumpirea apei si a canalizarii. Vezi la cat ar urma sa se majoreze tarifele

Tarifele practicate de Compania de Apa Oradea inclusiv in judet urmeaza sa fie majorate. Consiliul Judetean Bihor a publicat, la finalul saptamanii trecute, in transparenta decizionala, proiectul de hotarare privind aprobarea unor noi tarife pentru serviciile de furnizare apa, canalizare-epurare si canal pluvial, practicate de catre Societatea Compania de Apa Oradea SA in aria de operare si mandatare a reprezentantului Consiliului Judetean Bihor, pentru a vota pentru aprobarea noilor tarife in ... citeste toata stirea