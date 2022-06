CJP Bihor. Precizari - Acordarea ajutorului financiar de 700 de lei

Casa Judeteana de Pensii Bihor a trimis azi, 10 iunie, un comunicat de presa, in care precizeaza ca ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2000 de lei.Potrivit documentului transmis, sunt avute in vedere urmatoarele categorii de venituri: pensiile din sistemul public de pensii si din sistemele neintegrate sistemului public de pensii, care se platesc in luna iulie 2022; ... citeste toata stirea