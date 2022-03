Clubul Lions 22 Oradea a donat un spirometru Compartimentului de Pneumologie TBC copii

Clubul Lions 22 Oradea a donat recent un spirometru catre Compartimentul de Pneumologie TBC copii al Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea. Aparatul, in valoare de 11.300 de lei, a fost achizitionat din donatiile adunate in urma unui spectacol caritabil, organizat de Lions 22 Oradea impreuna cu Teatrul "Regina Maria". In cadrul campaniei cu titlul "Pentru recuperarea bucuriei", oradenii au luat parte la piesa de teatru "Tartuffe", de Moliere.Spectacolul a fost organizat cu ... citeste toata stirea