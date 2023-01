CN "Avram Iancu" Stei - Flux de mobilitate in Spania

La Colegiul National "Avram Iancu" Stei proiectele prind, din nou, viata inca de la inceputul noului an, iar "Nepotii Motului" vor avea parte de primul flux de mobilitate, in Spania, in cadrul programului Erasmus+.Saptamana trecuta a fost plina de evenimente pentru 21 de elevi din clasa a XII-a A, specializare matematica-informatica, dar si pentru parintii acestora, deoarece au fost implicati in pregatirea primului flux de mobilitate in cadrul programului Erasmus+, Actiunea Cheie 1 - Formare ... citeste toata stirea