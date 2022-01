CNSU a modificat regulile de carantinare, mastile redevin obligatorii - Minim 5 zile izolare

CNSU a modificat vineri regulile de carantina, in sensul reducerii perioadei acesteia de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala si la 10 zile pentru cele nevaccinate. Acestea au intra in vigoare de sambata, 8 ianuarie.Astfel, s-a decis reducerea perioadei de carantina de la 14 zile la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala in ultimele 180 de zile si reducerea perioadei de carantina de la 14 la 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu au ... citeste toata stirea